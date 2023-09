20 de kilograme de droguri, ascunse în roata de rezervă a unei mașini Trei persoane au fost reținute in Braila pentru trafic de droguri de mare risc. Traficanții transportau 30 de kilograme de droguri, din care 20 ascunse in roata de rezerva a mașinii. Valoarea pe piața a substanțelor e de circa 600.000 euro. Procurorii DIICOT Galați au reținut pe o perioada de 24 de ore trei indivizi […] Articolul 20 de kilograme de droguri, ascunse in roata de rezerva a unei mașini a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au retinut trei persoane, in Braila, asupra carora au fost gasite 30 de kilograme de droguri de mare risc, de tip Cristal, in valoare de 600.000 de euro, captura fiind cea mai mare de pana acum.

- Matei-Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a intrat sambata cu masina intr-un grup de pietoni si i-a ucis pe doi dintre ei, a fost cercetat anul trecut de DIICOT, pentru deținere fara drept de droguri de risc pentru consum propriu. Procurorii au dispus renunțarea la urmarirea penala pentru ca era vorba…

- La data de 10 august a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au efectuat 6 percheziții domiciliare, in județele Vrancea, Buzau și Braila, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunii de trafic de…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Cluj in timp ce transportau un colet cu peste 4 kilograme de droguri de mare risc. Potrivit DIICOT, inculpații au fost prinși, luni, in flagrant in timp ce transportau un colet ce conținea 4 kilograme 3-CMC (drog de mare…

- Nr. 771 din 17 iulie 2023 RETINUTI PENTRU TRAFIC DE DROGURI Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Vaslui, au documentat activitatea infractionala a 2 barbati, de 29 de ani, din municipiile Iasi si Galati,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic internațional de droguri de risc. Astfel, la data de…

- Doua persoane care ar fi vandut, in special tinerilor, droguri de risc si substante cu efecte psihoactive, au fost retinute de procurorii DIICOT Olt si ulterior arestate preventiv, in urma unor perchezitii efectuate in judetele Olt si Ilfov, a informat DICOT intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.Procurorii…

- Un barbat a transformat doua hale din Capitala intr-o adevarata „fabrica” de canabis. Polițiștii au descoperit la percheziții 131 de plante și 61 de kilograme de droguri, dar și instalațiile necesare pentru creșterea și procesarea plantelor. Procurorii DIICOT–Structura Centrala au dispus, joi, reținerea…