20 de incidente electorale în județul Arad De la inceputul procesului electoral, in județul Arad au fost semnalate 20 de incidente in legatura cu procesul electoral. Dintre acestea, 6 sunt in curs de verificare, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, in valoare 1.200 de lei. Totodata, s-au intocmit dosare penale pentru 3 […] The post 20 de incidente electorale in județul Arad appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

