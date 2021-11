20 de copii bolnavi de Covid, internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași Desi numarul copiilor depistati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" este intr-o usoara scadere, medicii atrag atentia asupra unui alt aspect: parintii cred ca este vorba despre o simpla viroza sau de gripa si abia cand nu mai fac fata situatiei ajung la spital si afla ca este vorba despre COVID. „Au incercat sa se se trateze acasa si au vazut ca sunt depasiti. S-au adresat catre Unitatea de Primire a Urgentelor si li s-a recomandat tratamentul acasa daca era o forma usoara sau tratament in cadrul spitalizarii continue. Parintii sunt… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

