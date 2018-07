20 de copii, abandonați în spitalele buzoiene, de la începutul anului Problema copiilor abandonati in unitatile sanitare este una stringenta la nivelul judetului Buzau din cauza numarului mare de astfel de situatii inregistrate in primele 6 luni ale anului 2018. Daca in anii trecuti situatia nu este foarte grava, comparativ cu alte judete, in acest an, doar in primele 6 luni s-au inregistrat 20 de astfel de cazuri de abandon. Cauzele care duc la astfel de situatii sunt cele mai diverse, insa lipsurile materiale sunt printre cele mai prezente. Abandonul reprezinta cea mai grava forma de neglijare a copiilor si de abuz fata de acestia. Un lucru demonstrat de nenumarate… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mii de mame iși doresc un bebeluș, unii parinți „uita” in patuțuri de spital micuți sanatoși și nevinovați, care ar avea dreptul la o familie. Anul acesta, 19 copilași au fost abandonați in Secția Pediatrie a Spitalului Județean sau la Maternitatea buzoiana, și au nevoie ajutor. Pentru aceștia,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, Catalin Popescu, accidentul a avut loc intre localitatile Ramnicu Valcea si Horezu, la ora 5 si 53 de minute. Primele date de la locul accidentului arata ca un autoturism si o duba s-au ciocnit violent, iar in urma…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a stabilit trei versiuni preliminare in cazul incendiului de la Florești, unde o femeie in varsta de 26 de ani impreuna cu trei copii ai sai s-au ales cu arsuri grave.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a stabilit primele versiuni de producere a incendiilor de pe strazile Academiei nr.1 și Ismail 89/1 izbicnite pe data de 20 aprilie 2018. În urma cercetarii statice și dinamice a locului incendiilor Laboratorul experimental…

- Ordinul de ministru prin care s-a aprobat suplimentarea numarului de paturi pentru județul Buzau urmeaza sa apara in Monitorul Oficial, dupa care, comisia mixta formata din reprezentanți ai CJAS și DSP vor redistribui cele 20 de paturi unitaților medicale din județ. In contextul in care sistemul medical…

- Edilul comunei Bolboși, Gheorghe Bilea, se chinuieste de doi ani sa gaseasca o firma care sa rezolve problemele grave de cadastru din localitate. Autoritațile locale sunt nevoite sa reia procedurile pentru emiterea titlurilor de proprietate dupa ce au constatat ceva incredibil. 2000…

- Ministerul Apararii blocheaza inițiativa autoritatilor buzoiene de a amenaja un pod de pontoane in apropiere de Podul Maracineni. MApN va aproba intervenția geniștilor numai dupa declararea justificata a “starii de urgenta”. Potrivit Prefecturii, deocamdata nu sunt intrunite conditiile pentru “starea…

- Soluție de ultim moment in privința traficului din zona Maracineni. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau a aprobat astazi solicitarea catre Ministerul Apararii Naționale privind montarea și intreținerea unui pod de pontoane de trafic greu peste raul Buzau pentru preluarea traficului de…