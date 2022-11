Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat joi mai multe contracte de finantare, in valoare de 62 de milioane de euro, destinate unor primarii pentru reducerea contaminarii cu substante periculoase in depozite municipale temporare si pentru pregatirea unor strategii si planuri de adaptare la schimbarile…

- In aceasta dimineața, la sediul Guvernului Romaniei, au fost semnate primele contracte de finanțare din Romania pentru realizarea unor “Centre de colectare prin aport voluntar”, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Municipiul…

- Orașele Ocna Mureș, Zlatna și comuna Lupșa au primit finanțare PNRR pentru centre de colectare a deseurilor prin aport voluntar Orașele Ocna Mureș, Zlatna și comuna Lupșa au semnat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, contractele pentru realizarea unor Centre de colectare a deseurilor prin aport…

- 21 de primari au semnat cu ministrul Mediului contracte de finanțare pentru inființarea unor centre de colectare a deșeurilor mai mari din gospodarii, pe care nu le ia nimeni. Este vorba de mobilier vechi, cauciucuri, baterii uzate, deșeuri rezultate din demolari.

- Un nou proiect depus de administrația morenara pe componenta de management al deșeurilor. Este vorba despre o investiție derulata cu fonduri din PNRR – Programul Național de Redresare și Reziliența și care vizeaza inființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. Valoarea proiectului…

- Primaria municipiului Suceava a depus astazi proiectul “Inființarea a doua centre de colectare prin aport voluntar in municipiul Suceava”, pe Componenta 3 – Managementul deșeurilor, in cadrul PNRR, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Acesta vine in completarea proiectului “Construirea de insule…

- A fost lansat primul apel de atragere de fonduri pentru infiintarea de centre de colectare separata prin aport voluntar din PNRR"Incepand de astazi, autoritatile locale pot depune cereri de finantare pentru infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar. Ajutam, astfel, primariile sa si extinda…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca, incepand de joi, se pot depune cereri de finantare pentru infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar, prin care primariile pot extinde infrastructura de colectare separata. Se vor putea preda deseuri voluminoase, inclusiv anvelope sau mobilier…