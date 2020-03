Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cazul numarul DOI, CONFIRMAT de COVID-19 in ALBA. Un Barbat internat pe secția ATI a Spitalului Județean. Mai multe CADRE MEDICALE in izolare Persoana confirmata pozitiv cu noul coronavirus, COVID-19, este un barbat in varsta de 60 de ani din Teiuș, care s-a prezentat in urma cu cateva…

- Un nou caz confirmat de coronavirus in județul Alba. Este vorba despre o persoana internata pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Informația a fost confirmata pentru Alba24.ro, de managerului instituției sanitare, Diana Mirza. Persoana confirmata pozitiv este un barbat in varsta…

- Sambata seara a venit confirmarea ca unul dintre pacientii internati in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin, un barbat in varsta de 50 de ani, este infectat cu virusul COVID-19.

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților va dona Spitalului Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” Suceava doua aparate de testare pentru COVID-19 din care unul Real Time PCR cu 2.000 de kit-uri. Arhiepiscopia a inaintat o adresa catre Spitalul Județean semnata de IPS Pimen, prin care adreseaza rugamintea…

- La Iași, mai multi medici sunt in izolare, dupa ce luat contact cu un pacient infectat cu noul Covid-19.Pacientul a ajuns saptamana trecuta la Spitalul Judetean din Suceava. Acolo a fost consultat de unul dintre medicii care sunt acum in carantina. Ulterior a fost transferat la Iasi unde a…

- Șase cadre medicale sin cadrul Spitalului Județean de Urgența Alba lulia, intre care și un medic chirug, au luat voluntar și preventiv masura autoizolarii, dupa ce in noaptea de duminica spre luni au operat un barbat intors in urma cu circa 12 zile din Austria. La vremea cand pacientul s-a reintors…

- Situația speciala la Spitalul Județean din Suceava. 1.300 de cadre medicale sunt in izolare, iar 72 sunt infectate cu noul coronavirus.Din acest motiv, instituția a fost inchisa pentru dezinfectat timp de 48 de ore, dupa care va deveni spital dedicat exclusiv cazurilor de COVID-19. Pentru ca intregul…

- Primul caz de infectie cu COVID-19 a fost confirmat la Calarasi. Este vorba despre un barbat, sofer de TIR, care a calatorit in Anglia. El s-a prezent in urma cu doua zile la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi, cu simptome usoare specifice noului coronavirus.