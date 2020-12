20 de cadre didactice din Vaslui, admise în selecția online pentru Corpul Național de Experți în Management Educațional REZULTATE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat lista cadrelor didactice admise in etapa de selecție online pentru constituirea Corpului național de experți in management educațional. Potrivit listei, 20 de profesori au trecut de aceasta etapa, urmand sa-și depuna, pana pe 4 ianuarie 2021, portofoliul cu toate documentele solicitate. Rezultatele vor fi afișate pe data de 8 Articolul 20 de cadre didactice din Vaslui, admise in selecția online pentru Corpul Național de Experți in Management Educațional apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

