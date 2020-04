Stiri pe aceeasi tema

- O sansa in plus pentru bolnavii in stare critica din cauza noului coronavirus. A inceput si in Romania recoltarea de plasma de la pacientii vindecati de Covid-19, cu anticorpi care ajuta organismul sa lupte cu infectia. Primele donari au fost facute azi la centrul de Transfuzie

- PodcasturiCate persoane tratate de COVID-19 au donat plasma sanguina saptamana precedenta Mai multe țari precum China, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie ș.a. au aplicat aceasta metoda pentru a trata pacienții spitalizați cu COVID-19. Incepand cu 8 aprilie curent acest tratament a fost reglementat…

- In plina pandemie cu noul coronavirus, Spitalul Ichilov din Israel este primul centru medical din lume care le permite rudelor sa-si viziteze bolnavii de COVID-19, aflati in stare grava. Totul se petrece urmand un protocol foarte strict. Imaginile au fost postate pe contul oficial de Facebook al Ambasadei…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Romanii infectati cu coronavirus vor fi tratati cu plasma recoltata de la pacientii vindecati, care teoretic au dezvoltat anticorpi. Ordinul de ministru prin care se stabilieste protocolul de recoltare de plasma umana de la pacientii vindecati de COVID-19 a fost semnat…

- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI. In prezent, exista trei aparate pentru tratarea cu plasma a pacientilor…

- Romanii infectați cu coronavirus vor fi tratați cu plasma recoltata de la pacienții vindecați, care teoretic au dezvoltat anticorpi. Ordinul de ministru prin care se stabilieste protocolul de recoltare de plasma umana de la pacientii vindecati de COVID-19 a fost semnat astazi de Nelu Tataru.

- CHIȘINAU, 21 apr. – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca plasma persoanelor tratate de infecția COVID-19 poate fi un medicament eficient in tratamentul pacienților in stare grava și extrem de grava. Potrivit informațiilor, aceasta terapie se practica deja in SUA, China, Italia, Germania și alte…

- Din numarul total al pacienților testați pozitiv la infecția cu Covid-19 in Moldova, 165 de persoane internate in instituțiile medicale se afla in stare grava, iar alte 429 au o stare de sanatate medie. Informațiile a fost prezentate de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul briefingului…