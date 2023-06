20 de apeluri la Salvamont, în ultimele 24 de ore; 22 de persoane, salvate Dispeceratul National Salvamont (DNS) a primit, in ultimele 24 de ore, 20 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, in urma carora 22 de persoane au fost salvate, potrivit Agerpres. "In cazul acestor interventii au fost salvate 22 persoane, dintre acestea sase fiind predate Serviciului de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital si o persoana a fost predata elicopterului SMURD pentru evacuare si transport aerian la spital.O persoana a fost gasita decedata si va fi transportata in timpul zilei de astazi si predata la IML", potrivit paginii de Facebook a Salvamont. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

