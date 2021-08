20 de ani de prezenţă militară americană în Afganistan: Cronologie Statele Unite au parasit Afganistanul cu o zi inaintea termenului-limita, in noaptea de luni spre marti, cand ultimul avion de tip C-17 apartinand armatei americane a decolat de pe pista aeroportului din Kabul si a lasat tara pe mana fundamentalistilor talibani care, in august, au preluat controlul asupra regiunii in doar cateva saptamani, relateaza AFP, care prezinta o cronologie a celor 20 de ani de prezenta americana in aceasta tara. Aceasta plecare marcheaza totodata sfarsitul unui razboi de 20 de ani, lansat in 2001 si care a costat viata aproape 2.500 de militari. Tara era condusa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii a publicat, in noapte de luni spre marti, o fotografie cu generalul-maior Chris Donahue, comandat al diviziei aeriene 82, in timp ce se imbarca intr-un avion C-17 pentru a pleca din Kabul, el fiind ultimul soldat american care a parasit tara. „In ultimul avion care…

- Presedintele Joe Biden le-a comunicat marti liderilor G7, in cadrul reuniunii virtuale, ca misiunea militara americana in Afganistan este "pe cale sa fie finalizata" pe 31 august, cu conditia ca talibanii sa coopereze in continuare pentru a permite accesul in aeroportul din Kabul persoanelor care…

- In cursul nopții zilei de 17 august au parasit Afganistanul inca 16 cetațeni romani. De la momentul apelului MAE de ieri catre cetațenii romani aflați inca in Afganistan și care nu-și notificasera prezența, de a contacta Ambasada Romaniei de la Islamabad, a fost inregistrata prezența a inca 7 cetațeni…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a participat miercuri, 4 august 2021, la o convorbire telefonica cu Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naționala al Președintelui SUA, alaturi de ambasadorii la Washington ai sta

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Presedintele SUA a anuntat ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de ani “pentru a construi…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite nu…