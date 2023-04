20 de ani de Platinum Optic

Platinum Optic este unul dintre cele mai sonore nume in domeniul opticii medicale romanești. Am ajuns la acest statut dupa ce am invațat continuu timp de 20 de ani cum sa facem lucrurile cat mai clare și sa obținem o vedere cat mai performanta pentru Clienții care ne onoreaza cu alegerea lor. In mod evident, optica medicala nu este neaparat o știința noua, prima pereche comerciala de ochelari a fost executata și vanduta in urma cu mai bine de 700 de ani. Știm ca i-a executat un meșteșugar pe care il chema Salvino D’Armate, in Italia, știm cum aratau – dintr-o pictura a lui Tomasso da Modena, știm…