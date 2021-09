Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 20 de ani de la atacul terorist din 11 septembrie 2001, in care aproape 3.000 de oameni au fost uciși dupa ce avioane comerciale au intrat in plin in cele doua turnuri gemene World Trade Center din New York, Pentagon și un camp langa Shanksville

- Membrii familiilor victimelor atacurilor de la 11 septembrie se opun participarii presedintelui Joe Biden la evenimentele comemorative daca acesta nu va declasifica anumite dosare guvernamentale, despre care ei sustin ca vor arata ca liderii sauditi au sprijinit atacurile. Potrivit Reuters, membrii…

- Intr-o scrisoare deschisa semnata de membrii familiilor victimelor, salvatorii și supraviețuitorii atacurilor i-au cerut lui Biden sa nu participe la evenimente daca nu da publicitații docuementele solicitate.”Dupa 20 de ani, pur si simplu nu exista niciun motiv - nici invocarea nejustificata a securitatii…

