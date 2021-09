20 de ani de la atentatele din 11 septembrie! NETFLIX comemorează tragedia cu un documentar impresionant 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie. NETFLIX comemoreaza tragedia cu un documentar impresionant. Pe 11 septembrie 2001, s-au produs cele mai letale atacuri teroriste pe teritoriul Statelor Unite (New York, Washington D.C. și Pennsylvania) din istoria sa. Turnurile gemene WTC au fost lovite de curse aviatice deturnate, iar 3000 de oameni au pierit și alte cateva mii au fost ranite. NETFLIX comemoreaza evenimentul groaznic ce a marcat istoria moderna prin documentarul ”Punctul de cotitura: 11 septembrie și razboiul impotriva terorismului”, ce poate fi vazut astazi, pe canalul de streaming… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

