Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, face apel catre locuitorii din stanga Nistrului și comunitatea internaționala de a fi precauți cu sursele de informare. „Apelurile de a parasi regiunea, de a protesta sau organiza referendum sunt niște minciuni și provocari, din partea celor carora nu le pasa…

- Autoritațile din stanga Nistrului confirma explozia care s-a produs in aceasta noapte la aerodromul de la Tiraspol. Potrivit informațiilor publicate de presa din stanga Nistrului, doua obiecte explozive au fost aruncate in jurul orei 23:30. Comitetul de investigații a deschis dosar penal pe acest caz.

- Biroul Politici pentru Reintegrare a condamnat acțiunile autorilor alertelor false in instituțiile de invațamant din stanga Nistrului și spera ca infractorii vor fi gasiți. „Este o acțiune ticaloasa, pentru ca in primul rand s-a referit la copii, e imoral din mai multe puncte vedere, in orice caz arata…

- In ultimele 24 de ore, mai multe mesaje despre instalarea dispozitive explozive cau fost trimise pe e-mailul administrației de la Ribnița. Despre aceasta anunța departamentul de interne de la Tiraspol.

- Școlile din stanga Nistrului trec la lecții online, incepand cu ziua de maine. O decizia in acest sens a fost luata de administrația din regiune. Aceasta va fi valabila pana la emiterea unei altei hotarari.

- Alerte cu bomba in zeci de scoli din regiunea transnistreana. Luni dimineata, persoane necunoscute au expediat un mesaj pe adresele electronice ale 58 de institutii de invatamant si au avertizat ca acestea vor fi aruncate in aer, daca regiunea transnistreana nu va fi

- Alerta in stanga Nistrului. Mai multe instituții de invațamant au primit mesaje despre faptul ca sunt minate. Elevii au fost evacuați și trimiși acasa, transmite Departamentul de Interne de la Tiraspol.

- Manevre pe timp de noapte in stanga Nistrului. Potrivit unui comunicat de presa al așa-numitului Minister al Apararii de la Tiraspol, soldații au efectuat cu doua zile in urma trageri in cadrul unor exerciții tactice de verificare a tehnicii motorizate.