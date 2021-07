Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Militar Judetean Alba, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara, anunta pe cei interesati ca pana in data de 30 iulie se fac inscrieri pentru rezervisti voluntari in Armata Romaniei.…

- 20 august: Concursul „TEIUȘ BIKE – Impreuna in natura”. Cum se pot inscrie cei interesați Primaria orașului Teiuș organizeaza in data de 20 august 2021, incepand cu ora 8:00, concursul „TEIUȘ BIKE – Impreuna in natura”, ediția I. La concursul organizat , poate participa orice persoana din Teiuș, cu…

- Primaria orașului Teiuș organizeaza in data de 20 august 2021, incepand cu ora 8.00, concursul „TEIUȘ BIKE – Impreuna in natura”, ediția I. La concurs poate participa orice persoana din Teiuș, cu varsta cuprinsa intre 16 și 65 de ani, care se inscrie in cerințele regulamentului de concurs. Concursul…

- ANAF reamintește modalitațile prin care contribuabilii pot obține certificatele de rezidența fiscala fara a mai fi necesara deplasarea la sediile instituției. Pentru obtinerea fara deplasare la organele fiscale din cadrul ANAF a urmatoarelor documente: certificate de rezidența fiscala pentru persoane…

- Turul Ciclist al Sibiului are doua etape și in județul Alba : la Sebeș și Blaj. Detalii despre cea mai prestigioasa competiție de profil din Romania Turul Ciclist al Sibiului are doua etape și in județul Alba : la Sebeș și Blaj. Detalii despre cea mai prestigioasa competiție de profil din Romania Cea…

- Tombola dedicata zilei de 1 iunie la Sebeș va fi organizata și in acest an, anunța Primaria. Devenita o tradiție locala, aceasta este menita sa aduca bucurii copiilor de ziua lor. Premiile vor fi oferite de sponsorii și partenerii oficiali ai evenimentului și vor consta in biciclete și articole sportive.…

- Administrația Parcului Natural Apuseni organizeaza, cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor 2021 (24 mai), un concurs pentru profesorii și elevii din zona. Intitulat „Concursul Tinerilor Vizionari”, acesta iși propune sa formeze viziunea tinerilor ca urmare a dezvoltarii ințelegerii și conștientizarii…

- Reorganizarea studiilor de licenta de la doua facultati ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, dar si eliminarea studiilor de doctorat au fost subiectele unei dezbateri publice organizate de Ministerul Afacerilor Interne. Vezi și ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2021: Inscrieri, calendar, condiții,…