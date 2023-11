Concurs de hiperextensii in cadrul proiectului „Sport pentru o viata mai sanatoasa”

Luni 30.10.2023 Clubul Sportiv Dracula Gym, in colaborare cu Consiliul Judetean Salaj, a organizat un concurs inedit in cadrul proiectului sportiv „Sport pentru o viata mai sanatoasa”. Sportivii inscrisi in concurs au avut o incercare… [citeste mai departe]