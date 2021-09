Astazi, 6 septembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 13 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribuite orașului Ocna Mureș. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 raportate astazi, 6 septembrie 2021, sunt urmatoarele: ALBA IULIA – 5 cazuri AIUD – 1 caz BLAJ – 2 cazuri OCNA MUREȘ – 3 cazuri ZLATNA – 2 cazuri Duminica, in Alba au fost prelucrate 267 de probe, la Spitalul Județean. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 250.251. The post 2 noi cazuri…