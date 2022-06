2 mureșeni, reținuți pentru nerespectarea regimului armelor Polițiștii mureșeni au reținut 2 persoane banuite de comiterea mai multor infracțiuni legate de folosirea armelor și munițiilor. Potrivit unui comunicat al IPJ Mureș, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Ghindari au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie, in varsta de 40 de ani, cu […] Articolul 2 mureșeni, reținuți pentru nerespectarea regimului armelor apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in municipiului Targoviște. Activitațile sunt desfașurate in cadrul unui dosar penal, intocmit sub aspectul…

- Politistii damboviteni, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, efectueaza, miercuri dimineata, cinci perchezitii domiciliare in municipiul Targoviste, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii din cadrul IPJ Dambovita, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, efectueaza miercuri, 11 mai, 5 perchezitii domiciliare in municipiul Targoviste.

- Polițiștii din Botoșani au efectuat, duminica, percheziții la un tanar suspect de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, din comuna Mitoc. Polițiștii au confiscat o arma cu luneta, iar tanarul s-a ales cu un dosar penal. „La data de 8 mai 2022, polițiștii din cadrul…

- Cei cinci au fost retinuti, in urma a 7 perchezitii domiciliare desfasurate de politistii din Mures, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari pentru furt calificat. In cursul zilei de marți, 12 aprilie 2022, politistii Sectiei de Politie Rurala nr.2 Band au efectuat 7 perchezitii domiciliare…

- Nr. 63.164 din 07.04.2022 PERCHEZITII INTR UN DOSAR PENAL PRIVIND NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR SI AL MUNITIILOR In aceasta dimineata, 7 aprilie a.c., politisti din cadrul Biroului Arme Explozivi si Substante Priculoase, sprijiniti de politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Braila, au efectuat…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna – Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase efectueaza cercetari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc, fața de doi barbați, ambii in varsta de 43 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunilor de braconaj nerespectarea…

- In continuarea cercetarilor efectuate de politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, fata de trei barbati cu varste cuprinse intre 32 si 63 de ani, din Ciceu Mihaiesti, Dej si Lelesti, magistratii au dispus luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile. ...