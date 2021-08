2 morți și 10 răniți după ce o autostradă s-a prăbușit Doi oameni au murit și zece au fost raniți dupa ce o parte dintr-o autostrada din Lucedale, Mississippi, s-a prabușit in urma ploilor torențiale. Ploile au fost provocate de uraganul Ida. Partea de autostrada care s-a prabușit a fost afectata de inundații masive. In gropa cu o lungime de 15 metri și o adancime de șase metri au cazut șapte mașini. Carl Robertson, un ofițer din zona, a declarat ca nu a mai vazut un accident de acest fel in cei 23 de ani de activitate, informeaza CNN. The post 2 morți și 10 raniți dupa ce o autostrada s-a prabușit appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

