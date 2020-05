2 mai 2020. Situația oficială în județul MUREȘ! Pana astazi, 2 mai, in județul Mureș au fost confirmate 447 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.242 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, sub monitorizarea autoritaților. In spațiile de carantina din județul […] Sursa articolului: 2 mai 2020. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

