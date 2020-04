Stiri pe aceeasi tema

- 351 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total urca la 8.418. La ATI, in acest moment, sunt internați 248 de pacienți. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate și externate.

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310. Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – Secția de Nefrologie in data de 30.03.2020, pentru hemodializa.…

- Bilanțul negru al deceselor de coronavirus in Romania a depașit pragul de 200 de morți. Printre aceștia, persoane in varsta, altele care sufereau și de alte maladii, dar și o femeie de 38 de ani despre care nu exista date ca ar fi intrat in contact cu bolnavi ... The post Bilanț negru: cele mai recente…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca bilanțul epidemiei de nou coronavirus a crescut la 2.460 cazuri de infectare in Romania, in creștere cu 215. Numarul deceselor a ajuns la 85, dintre care 3 au fost anunțate luni dimineața. 252 de pacienți au fost declarați vindecați. “Pana astazi,…

- Bilantul deceselor persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 12, Grupul de Comunicare Strategica anuntand marti seara, alte doua decese, o femeie de 64 de ani, din judetul Suceava si un barbat de 74 de ani din judetul Ialomita, De asemenea, a precizat ca la precedentul bilant, decesul indicat…

- Grupul de Comunicare strategica a anunțat ca, pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Bilanțul morților a ajuns la 8!

- Grupul de comunicare strategica a anunțat la ora 13:00 noile cifre privind bilanțul persoanelor infectate de coronavirus in Romania. Pana in acest moment 433 de persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19

- Trei liberali au fost infectați cu coronavirus, susține HotNews.ro . Este vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiuș și Adrian David. Informația a fost confirmata ulterior de grupul de comunicare strategica.”Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul…