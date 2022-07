2 iulie: Ziua mondială a obiectelor zburătoare neidentificate (OZN). Care este originea acestei zile 2 iulie: Ziua mondiala a obiectelor zburatoare neidentificate (OZN). Care este originea acestei zile Ziua mondiala a obiectelor zburatoare neidentificate (World UFO Day) a fost stabilita in urma unui eveniment petrecut in noaptea de 2 spre 3 iulie 1947, in SUA, langa Roswell, cunoscut sub denumirea de „incidentul Roswell” si care a starnit numeroase controverse. Acest incident a ramas unul dintre cele mai misterioase si mai controversate fenomene de […] Citește 2 iulie: Ziua mondiala a obiectelor zburatoare neidentificate (OZN). Care este originea acestei zile in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

