2 iulie: In Romania se sarbatorește Ziua Justiției. Ce mesaj au reprezentații ICCJ pentru colegii lor dar și pentru cetațeni Ziua Justitiei se sarbatoreste in prima duminica a lunii iulie, in 2023 fiind marcata la 2 iulie. Aceasta zi a fost instituita in anul 1994, prin Hotararea nr. 364 a Guvernului Romaniei, avand menirea de a marca rolul si importanta puterii judecatoresti, ale partenerilor justitiei, ale tuturor oamenilor legii in incercarea de consolidare a statului […] Citește 2 iulie: In Romania se sarbatorește Ziua Justiției. Ce mesaj au reprezentații ICCJ pentru colegii lor dar și pentru…