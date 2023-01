Stiri pe aceeasi tema

- 2 ianuarie a fost cea mai calda zi de ianuarie din istoria masuratorilor inregistrate la 17 statii meteo din tara, potrivit informatiilor publicate pe pagina de Facebook a organizatiei Severe Weather Alert - Romania, care citeaza date ale Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- COD GALBEN de ploi abundente in Alba și alte 16 județe: Averse și descarcari electrice pana sambata la amiaza O avertizare cod galben de ploi „insemnate cantitativ” a fost emisa vineri, 16 decembrie, de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Aceasta este valabila pana sambata, 17 decembrie,…

- Vreme nefiresc de calda in Romania, in weekend. Un val de aer polar ne aduce iarna inapoi, saptamana viitoare Meteorologii anunța temperaturi de primavara in weekendul 10 – 11 decembrie. Sambata și duminica, in sud-estul țarii se vor inregistra chiar și 19-20 de grade Celsius, potrivit Administrației…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…

- ANM anunța cand se racește vremea in Romania: Prognoza meteo pe regiuni pana in 6 noiembrie Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza de vreme pe doua saptamani pentru toate regiunile din Romania. Meteorologii anunța ca vremea va fi calduroasa pana pe 2 noiembrie, cu temperaturi peste…

- Estimarile facute la acest moment de meteorologi indica, pentru luna decembrie, temperaturi medii care „se pot situa peste limitele climatologice”, in timp ce ianuarie ar urma sa fie o luna „normala sau cu o tendinta de temperatura medie usor mai ridicata”. „Ar trebui sa fim cu totii constienti ce inseamna…