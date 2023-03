2 hoți din Târgu Mureș prinşi în urma unei sesizări prin 112! Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat doi tineri, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt. Cei doi au fost reținuți pentru o perioada de 24 de ore. In fapt, la data de 22 februarie a.c., Poliția municipiului Targu Mureș a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112 de […] Sursa articolului: 2 hoți din Targu Mureș prinsi in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au reținut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. "Din cercetari a reieșit ca la data de 26 februarie a.c., in jurul orelor 3.40, cel in cauza a patruns in interiorul…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au reținut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta prevazuta și pedepsita de Codul penal. Din cercetari a reieșit ca la data de 26 februarie a.c., in jurul…

- La data de 5 februarie a.c., polițiștii mureșeni au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in calitate de martor al unui eveniment, a observat ca un barbat a fost victima unei talharii, fapta avand loc pe o strada din Targu Mureș. La fața locului, dupa ce au fost dirijate mai multe echipaje…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale, din cadrul Politiei municipiului Bistrita au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore fata de un tanar de 22 de ani, din Bistrita, acesta fiind banuit de comiterea mai multor furturi. In urma probatoriului administrat de catre politisti a reiesit…

- Doi bistrițeni au ajuns in arestul poliției și așteapta decizia judecatorilor. Aceștia sunt acuzați de furt calificat, dupa ce au spart autoturisme, au smuls bunuri de la oamenii de pe strada, au ”atacat” easy-box-urile, etc. Polițiștii bistrițeni au reușit sa identifice doi infractori care terorizau…

- La data de 21 decembrie, in urma desfașurarii activitaților specifice, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare-Biroul de Investigații Criminale, au identificat persoana care ar fi patruns fara drept in interiorul unui imobil situat pe raza municipiului Satu Mare, de unde ar fi sustras…

- In weekend, in orașul Buzau, polițiștii au depistat mai mulți buzoieni care vindeau ilegal materiale pirotehnice. „Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale de la Politia municipiului Buzau, impreuna cu politisti de la ordine publica si specialisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș – Biroul de Investigații Criminale au identificat, la data de 8 decembrie 2022, un tanar, de 16 ani, din localitate, banuit de comiterea unei fapte de furt calificat. "In aceeași dimineața, la domiciliul acestuia, au fost efectuate doua percheziții…