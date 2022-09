Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul rus de securitate interna FSB a anuntat luni arestarea consulului general japonez din orasul Vladivostok sub acuzatia de spionaj si l-a declarat "persona non grata", au anuntat agentiile de presa rusesti, preluate de Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Continua seria de atacuri de tip DDoS lansate fara discriminare asupra unor site-uri web romanești, atacuri motivate in principal de acțiunile de sprijin ale Romaniei pentru Ucraina, a anunțat vineri Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC). Atacurile au obiectivul de a indisponibiliza…

- Pe fondul unei crize energetice in plina expansiune in Europa, autoritațile din Elveția spun ca o sa-i pedepseasca pe cetațenii care nu respecta noile reguli impuse pentru a reglementa utilizarea gazelor in aceasta iarna in cazul unei penurii grave de energie.

- Fosta concurenta de la Chefi la cuțite, Roxana Blenche, iși incanta fanii de pe Instagram cu una dintre cele mai ravnite rețete, care o sa-ți transforme gustul ciorbelor tale. Este vorba despre borșul de curcan și o sa iți aratam ce trucuri folosește, pentru a obține gustul care te intoarce inapoi in…

- O sursa din companie a confirmat ca aproximativ 100 de angajati vor fi eliberati din functii, ca parte a reorganizarii companiei, si ca Shohat va conduce compania pana cand consiliul de administratie va numi un nou CEO. Firma de supraveghere, care produce software-ul Pegasus, s-a luptat cu actiuni in…

- Ministrul de Interne din Kosovo a anunțat ca a arestat o jurnalista rusa, suspectata ca ar putea fi spion, relateaza Reuters și Nexta. Este vorba despre jurnalista Daria Aslamova care ar fi fost angajata in acțiuni de spionaj pentru serviciul de informații militare rus. Daria Aslamova folosea legitimația…

- Cardurile de tichete sociale din programul guvernamental Sprijin pentru Romania, emise prin operatorii Up Romania și Sodexo, pot fi folosite in magazinele Auchan Auchan susține programul guvernamental Sprijin pentru Romania,

- Ultimele zile in care va puteti recenza, daca nu ati facut o deja. Datele colectate pot contribui la dezvoltarea comunitatii si crearea de noi locuri de munca. Acestea sunt folosite folosite doar in scop statistic si nu in scop fiscal, de taxare sau in justitie.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta,…