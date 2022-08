2 din 5 copii din România sunt singuri acasă! Părinții sunt plecați la muncă în străinătate O ancheta realizata de Salvați Copiii Romania arata ca mai mult de 2 din 5 copii din Romania, mai exact 44%, nu au parinții alaturi de ei, acasa. Aceștia sunt plecați la munca in strainatate, iar un eșantion realizat in cursul anchetei arata ca doar 7% intenționeaza sa iși ia copiii cu ei. Datele unei anchete realizate de Salvați Copiii Romania in decembrie 2021, pe un eșantion format din persoanele in grija carora au ramas 855 de copii cu parinții plecați la munca in strainatate, beneficiari ai programelor Organizației Salvați Copiii, arata ca intenția de a lua copilul in strainatate, alaturi… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

