2 decembrie 1988. Tragedia navei Sadu. S-a scufundat la cativa pasi de Portul Constanta. Lista mortilor si supravietuitorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul navei Queen Hind, Florin Rusu, a povestit tragedia din Portul Midia intr-o scrisoare deschisa, postata pe pagina sa de Facebook. Vaporul s-a scufundat parțial și a provocat moartea a...

- Pilotul maritim de pe nava Queen Hind, Rusu Ieronim Florin, explica cum a ajuns nava incarcata cu oi sa se rastoarne in Marea Neagra. Acesta explica ca au existat probleme inca de la plecarea navei, dar conform datelor de specialitate indicate la bord se putea naviga. Ulterior, marinarii au realizat…

- Politistii Serviciului Rutier l-au prins sambata, in municipiul Constanta, pe cel de-al saselea cetatean algerian, ultimul din grupul migrantilor clandestini care au fugit pe data de 21 noiembrie de la bordul navei Nordic Barents, aflata in portul maritim, informeaza Garda de Coasta. Conform sursei…

- Politistii Serviciului Rutier l-au prins sambata, in municipiul Constanta, pe cel de-al saselea cetatean algerian, ultimul din grupul migrantilor clandestini care au fugit pe data de 21 noiembrie de la bordul navei Nordic Barents, aflata in portul maritim, informeaza Garda de Coasta, potrivit Agerpres.Conform…

- In data de 21.11.2019, in jurul orei 03.10, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, aflati la supravegherea navei NORDIC Barents, sub pavilion Panama, sosita in Portul Constanta din directia Turcia, au fost anuntati de catre un membru de echipaj despre faptul ca cei sase pasageri…

- Nava lui Thomas Bruce, conte de Elgin, s-a scufundat in anul 1802, avand la bord antichitati grecesti. Thomas Bruce, cel de al saptelea conte de Elgin, a ramas in istorie pentru faptul ca in anul 1802 a plecat din portul Pireu cu o nava la bordul careia incarcase 17 lazi pline cu antichitati…

- Mii de persoane se expun zi de zi unui pericol major, fara sa știe acest lucru. In municipiul Iași, mai multe localuri funcționeaza și acum fara a avea autorizația de securitate la incendiu. Administratorii acestor localuri nu au invațat nimic de la tragedia din clubul Colectiv. Pentru ca legea le permite…

- Lista si harta interactiva ale celor 835 de sectii de votare pe care Guvernul le organizeaza in strainatate la alegerile prezidentiale din luna noiembrie au fost publicate, luni, pe site-ul MAE. Harta interactiva cu sectiile de votare si lista completa a acestora pot fi consultate la adresa de internet http://www.mae.ro/node/49479.…