Doi copii sunt in pericol de inec in Ramnicu Valcea. Copiii se țin de gheața, fiind scufundați in apa.

- Doi copii din judetul Arges s-au aventurat cu bicicletele pe apa inghetata a unui lac, dar gheata s-a rupt. Copiii au fost scosi din apa de un localnic, constienti, fiind transportati la spital. Pompierii din Arges au intervenit, joi seara, dupa ce au fost sesiyati ca doi copii ar fi cazut in apa unui…

- Din cauza temperaturilor scazute, pe raurile și lacurile din țara se formeaza gheața. Specialiștii avertizeaza ca mersul pe ea este periculos, scrie Realitatea.md . Pe unele sectoare ale raurilor mici instalarea podului de gheața. Parinții sunt indemnați sa iși protejeze copiii atunci cand se afla in…

- Asociația Zi de Bine amenajeaza in Ramnicu Valcea, in colaborare cu Asociația AVA, un Centru de logopedie pentru copiii cu tulburari de vorbire. Centrul va deservi atat copii cu sindrom Down sau autism cat și copii tipici, din medii defavorizate. In Romania sunt aproximativ 400.000 de copii cu tulburari…

- Comediantul evreu David Baddiel il acuza pe rapperul american Kanye West de rasism și susține ca intoarcerea sa pe rețeaua de socializare Twitter este periculoasa „pentru evrei” și pentru copiii sai, relateaza Sky News.

- Sambata la pranz un barbat de 44 ani, din Slatina a condus autoturismul pe DJ209 intre Lucacești și Vornicenii Mici iar intr-o curba ușoara la dreapta in zona intersectiei cu DC25 a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 37 ani din Suceava, ce se deplasa spre localitatea…

- Craciunul este despre prajituri cu aroma de scorțișoara, cozonaci și cadouri. Dar este, mai ales, despre bucuria copiilor care descopera jucariile aduse de Mos Craciun și lasate sub brad.Dupa cum este de așteptat, copiii sunt mai entuziasmați despre aceasta perioada decat adulții. Cei mici…

- Trei baieți de 8, 10 și 11 ani au murit duminica dupa ce au cazut intr-un lac inghețat din Solihull, un oras la sud-est de Birmingham, in Marea Britanie. Al patrulea baiat, in varsta de șase ani, se lupta pentru viața sa, a confirmat astazi poliția, citata de Dailymail. Potrivit martorilor, ei se jucau…