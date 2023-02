2 brașoveni au fost arestați preventiv pentru cămătărie și șantaj. Cei doi, un barbat și o femeie, ar fi oferit imprumuturi cu dobanda incepand cu anul 2019. Ambii inculpați sunt din orașul Victoria. Ei ar fi imprumutat diferite sume de bani mai multor persoane vatamate care proveneau din medii vulnerabile ale aceleiași localitați. Ulterior, ar fi perceput dobanda de pana la 40% din suma imprumutata. […] Articolul 2 brașoveni au fost arestați preventiv pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

