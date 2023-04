Stiri pe aceeasi tema

- O studenta a folosit o scrisoare scrisa de un chatbot (ChatGPT) cu inteligența artificiala pentru a obține anularea in instanța unei amenzi de parcare de 60 de lire sterline, informeaza TVR. Millie Houlton, o studenta din Marea Britanie, a declarat ca atunci cand a primit notificarea din partea Consiliului…

- Copiii suspecti de autism sau care prezinta intarzieri de dezvoltare vor putea fi evaluati in mod gratuit de specialisti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, in perioada 2 – 7 aprilie, la Centrul de Consiliere si Asistenta Specializata pentru Copilul cu…

- Asociatia Copiii de Cristal (ACC) si Federatia pentru Drepturi si Resurse pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist (FEDRA) vor marca Ziua Internationala de Constientizare a Autismului (WAAD) pe 2 aprilie, publicul fiind invitat la o expozitie de fotografie "care surprinde copilul si adultul…

- De Ziua Mondiala de Conștientizare a Epilepsiei, peste 200 de testimoniale de susținere a pacienților cu epilepsie și aparținatorilor acestora au fost transmise de romani in cadrul campaniei #SayNoToStigma desfașurata de Asociația Pacienților cu Epilepsie din Romania, cu ocazia Purple Day 2023. In…

- Data de 2 Aprilie marcheaza Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, stabilita de Organizația Națiunilor Unite la data de 18 decembrie 2007. In toata lumea, in jurul acestei date, organizațiile care promoveaza cauza persoanelor cu autism desfașoara acțiuni menite sa atraga atenția asupra…

- “Pentru noi este marele esec al anului, am avut numeroase promisiuni de la guvernanti ca va exista o schema de sprijin Horeca 2 ceea ce era normal tinand cont ca au fost doi ani de pandemie in care noi am fost restrictionati, dar am primit compesantii doar pentru unul. Modul cum s-a ratat aceasta schema…

- In ziua de 10 Ianuarie 1906 s-a nascut, la Tulcea, marele matematician roman Grigore Moisil, profesor universitar și unul dintre promotorii introducerii tehnicii de calcul in țara noastra, membru al Academiei Romane. Parintele informaticii in Romania s-a nascut intr-o familie de intelectuali. Bunicul…