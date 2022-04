Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Conștientizarii Autismului este o zi dedicata informarii, dar mai ales asumarii ca autismul e o problematica reala, care necesita o abordare complexa. Centrul Comunitar, structura aflata in subordinea DGASPC Vrancea, lanseaza cu acest prilej revista „SMART”. Primul numar al acestei publicații…

- „Copiii cu autism și familiile acestora merita susținerea și respectul nostru!”, acesta este mesajul pe care DGASPC Neamț vrea sa-l transmita sutelor de copii din județ diagnosticați cu autism și de familiilor acestora cu prilejul marcarii in data de 2 aprilie a Zilei Internaționale de Conștientizare…

- Ziua Naționala a Lecturii a fost marcata, ieri, la Gradinița Nr.2 Nereju Mic, de catre copiii preșcolari cu povești și lecturi citite in salile de clasa. Acțiunea a fost coordonata de educatoarele Daniela Terțiu și Adriana Burs, care timp de cateva zeci de minute, i-au motivat pe micuți sa citeasca…

- Dupa ce la finele anului trecut am predat catre Liceul de Arta ”Gh. Tattarescu” noul sediu, situat langa Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, astazi am participat la ședința Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, unde am discutat…

- Buletin informativ jud. Vrancea – 12 ianuarie 2022 In județul Vrancea, in data de 12 ianuarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 614 persoane in carantina la domiciliu; 274 persoane in izolare la domiciliu; 53 persoane in izolare instituționalizata,…