199 de oameni au optat pentru a fi crio-conservaţi în speranţa că vor putea fi readuşi la viaţă în viitor Timpul si moartea au intrat intr-un fel de "pauza" pentru anumite persoane din Scottsdale, un oras din statul american Arizona. In interiorul unor bazine umplute cu azot lichid se afla trupurile si capetele provenite de la 199 de oameni care au optat pentru a fi crio-conservati in speranta ca vor putea fi readusi la viata in viitor, dupa ce stiinta va fi avansat dincolo de lucrurile de care este capabila in prezent, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.

- ​Timpul si moartea au intrat intr-un fel de „pauza” pentru anumite persoane din Scottsdale, un oras din statul american Arizona in care o companie specializata in criogenie promite reinvierea la viața, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

