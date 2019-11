1989 în retragere Acum exact 30 de ani, in seara zilei de 9 noiembrie 1989, caderea Zidului a pus capat alibiurilor pe care se sprijinea coabitarea cacofonica a democratiei si a tiraniei in Europa. Dupa inca o luna de rasturnari populare si debarcari de palat, Estul era liber, iar Imperiul comunist se retragea, in deruta, spre izba natala. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

