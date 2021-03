Aproape 52.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 198 de reacții adverse, a anunțat, joi, Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit CNCAV, din cele 51.925 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 43.111 au primit prima doza de […] The post 198 de reacții adverse la vaccinuri in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .