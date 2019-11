198 de ordine de protecție, emise de polițiștii buzoieni, în doar 10 luni Polițistii buzoieni acorda o atenție deosebita cazurilor de violența domestica. Pe langa intervențiile și masurile luate in astfel de cazuri, polițiștii desfașoara activitați pentru informarea cetațenilor, in vederea prevenirii faptelor comise cu violența. In primele 10 luni ale anului 2019, la nivelul judetului Buzau, polițiștii au emis 198 de ordine de protecție provizorii, dintre care 120 au fost transformate in ordine de protecție. Violența asupra femeilor este una dintre cele mai raspandite incalcari ale drepturilor omului din lume. Are loc acasa, pe strada, la scoala, la locul de munca,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

