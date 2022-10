Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a asumat, in cadrul NATO, un acord de pregatire a paramedicilor ucraineni care include și medicina tactica de intervenție in timp de razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a efectuat platile pentru incarcarea voucherelor sociale oferite prin programul ”Sprijin pentru Romania” cu o noua transa de 250 de lei, cea de-a treia, pentru un numar de 2.358.359 de romani. Reamintim ca sunt IV transe, in valoare totala de 1.000 de…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companiile romanesti a ajuns, miercuri, la peste 4.600, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai. Potrivit acestuia, in ultimele 24 de ore au fost angajate in Romania 49…

- Autoritatile de la Bucuresti se pregatesc de un nou val de refugiati, in contextul in care razboiul din Ucraina se intensifica sau in cazul unui potential incident nuclear in tara vecina. The post Romania se pregateste pentru un nou val de refugiati ucraineni. Guvernul ar putea cheltui si 400 de milioane…

- Republica Moldova va primi 600.000 de dolari din partea Romaniei pentru Fondul voluntar de consolidare a capacitații de aparare. Guvernul de la București a aprobat un proiect in acest sens. Banii fac parte din contribuția voluntara a Romaniei, in valoare toata de 1.400.000 de dolari americani catre…

- Republica Moldova și Comisia Europeana vor semna doua noi acorduri de asistența financiara nerambursabila in valoare totala de 52 de milioane de euro, comunica MOLDPRES . Miercuri, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana a Parlamentului au dat aviz consultativ pentru inițierea negocierilor…

- Palatul Victoria va fi iluminat in culorile drapelului ucrainean marti, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul marcarii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, si miercuri, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul de la Bucuresti…

- Numarul cetatenilor ucraineni cu contracte de munca in Romania a ajuns la 6.431, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. Oficialul a precizat, pentru AGERPRES, ca din totalul celor 6.431 contracte active ale cetatenilor ucraineni, 4.287 au fost inregistrate dupa inceperea razboiului, pe 24 februarie…