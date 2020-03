Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au declarat stare de urgenta, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce sambata a fost raportat primul deces al unui american din cauza coronavirusului, un barbat de aproximativ 50 de ani care suferea si de alte afectiuni. Cinci dintre cele sase decese au fost inregistrate in regiunea…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Numarul oficial al deceselor, la nivel gobal, din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, transmite Mediafax. Autoritatea de Sanatate din Hubei a raportat ca 93 de persoane au murit, luni, din cauza coronavirusului…

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Autoritațile de sanatate de publica din privincia chineza Hubei au anunțat marți ca alte 103 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului. Bilanțul total se ridica acum la 1.011 decese in China continentala și 1.013 la nivel global, relateaza CNN. Astfel, numarul deceselor din centrul…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Un medic in varsta de 28 de ani, din China, a murit dupa ce in ultimele zile a incercat sa combata extinderea coronavirusului, care a ucis, potrivit ultimului bilanț, nu mai puțin de 563 de persoane.

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.

- 26 de oameni au murit și peste 800 s-au imbolnavit in China. 13 cazuri au fost depistate pana acum și in alte țari din Asia, 5 persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare in Scoția și o alta, in Irlanda de Nord. Pentru prima data de la descoperirea virusului, a murit un pacient The post…