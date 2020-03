196 de cazuri noi de coronavirus şi alte 7 decese, în Coreea de Sud Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus si 196 de cazuri noi. De asemenea, au fost raportate inca sapte decese cauzate de virus, ajungand la un total de 42 de morti, anunța Reuters. Coreea de Sud a confirmat vineri un numar de 6.284 de cazuri de coronavirus si 196 de cazuri noi. De asemenea, centrele coreene pentru combatere, control si prevenire a bolilor au anuntat ca au fost raportate inca sapte decese cauzate de virus, ajungand la un total de 42 de morti, conform Mediafax.ro. Citește și: SRI a inceput cautarile: Distribuiți daca banuiți pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

