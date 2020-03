Stiri pe aceeasi tema

- Inca 308 cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, a transmis, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Sunt cele mai multe raportate intr-o singura zi, iar in total sunt 1760 cazuri in Romania. Pana acum 169 persoane au fost declarate vindecate și externate…

- 1292 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in total in Romania pana vineri, la ora 13.00. Dintre acestea, 263 sunt in ultimele 24 de ore. De la declanșarea epidemiei, 24 de oameni au murit. La Terapie Intensiva se afla, in acest moment, 32 de pacienți, din care 24 in stare grava.…

- 1029 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost depistate in total in Romania pana joi la pranz. Dintre acestea, 123 au fost confirmate doar in ultimele 24 de ore. Pana acum, 17 oameni au murit. 94 de persoane au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 29 de…

- Romania a ajuns la peste 900 de persoane diagnosticate cu COVID-19. Timișoara are 53 de pacienți vindecați, iar in toata țara sunt opt pacienți in stare grava. 13 persoane au decedat deja, una la spital in Timișoara. Pana miercuri, 25 martie, in Romania au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- 186 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate marți in Romania, numarul total ajungand la 762. Dintre acestea, 79 au fost declarate vindecate și externate. In același timp, au fost inregistrate și opt decese la persoane in varsta, cu alte afecțiuni medicale, din București, Suceava, Craiova și…

- Pana marți, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 762 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, opt persoane au decedat, iar Romania a intrat in ”zona galbena”. Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- 31 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 308. Doi pacienți sunt in stare grava. Buletinul informativ: De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 31 de noi…