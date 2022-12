190 kilograme de materiale pirotehnice confiscate la Craiova Un barbat de 36 de ani din Craiova a facut obiectul unei percheziții domicilare la Craiova. Au fost gasite de catre polițiștii craioveni 190 kg articole pirotehnice de tipul F2 și F3 pentru care nu existau documente legale. Anterior, barbatul incercase sa le vanda pe rețelele de socializare, fiind urmarit de oamenii legii. In prezent, […] Articolul 190 kilograme de materiale pirotehnice confiscate la Craiova apare prima data in Ziarul Olteniei . Citeste articolul mai departe pe ziarulolteniei.ro…

