Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența, scrie Mediafax.Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni, din…

- Mai multi pompieri alpinisti, salvamontisti si jandarmi din judetul Hunedoara au incercat, luni, timp de aproape trei ore sa salveze doi turisti din Ungaria blocati pe o stanca, in Cheile Crivadiei, dupa ce nivelul unui parau a crescut din cauza ploilor. Salvatorii au solicitat si un elicopter SMURD.

- Peste 20.000 de turisti au vizitat, in luna iunie, Cetatea Deva, aproape jumatate dintre vizitatori preferand sa urce pe Dealul Cetatii in zilele sfarsitului de saptamana, releva datele statistice ale Primariei Deva, date miercuri publicitatii. „Sfarsitul saptamanii ramane, in continuare, perioada in…

- Peste 20.000 de turisti au vizitat, in luna iunie, Cetatea Deva, aproape jumatate dintre vizitatori preferand sa urce pe Dealul Cetatii in zilele sfarsitului de saptamana, releva datele statistice ale Primariei Deva, date miercuri publicitatii. "Sfarsitul saptamanii ramane, in continuare,…

- Cetatea Deva a adus 200.000 de lei la bugetul local, in luna iunie. Turismul este un pilon important pentru dezvoltarea municipiului Deva. Peste 20.000 de turiști au vizitat Cetatea Devei. Potrivit Primariei Deva, sambata, 2 iunie, a fost ziua cu cel mai mai mare aflux de turisti – 1.254 de persoane…

- Tarifele la telecabina care urca spre Cetatea Deva vor creste la 20 lei, pentru o calatorie dus-intors, incepand cu a doua jumatate a lunii iunie, cu banii rezultati in plus Primaria Deva avand in plan sa efectueze mai multe investitii in infrastructura turistica a monumentului istoric. Autoritatile…

- Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat in ședința de marți, 5 iunie 2018, noile tarife pentru calatoria cu Telecabina pe Dealul Cetații Deva. Prețul biletelor pentru turiștii care vor vizita monumentul istoric și vor alege sa foloseasca monolinerul se va modifica in a doua jumatate a lunii…

- Un numar de 3.219 turiști, romani și straini, au vizitat Cetatea Deva in intervalul 1-3 iunie 2018, monumentul aducand astfel incasari de 22.124 de lei la bugetul local. Cei mai mulți vizitatori au fost copii (48% din total), alți 44% adulți, iar 8% pensionari și turiști care au beneficiat…