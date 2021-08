Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 32 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 623 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 20 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 11 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 28 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 609 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 17 pacienți sunt diagnosticați…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 2 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externata 1 persoana. Din totalul celor 524 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 3 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 22.980 de persoane declarate vindecate de coronavirus. In județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 4 persoane diagnosticate…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 29 de persoane diagnosticate cu COVID și 16 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 11 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 30 de ventilatoare libere, din care 12 pentru persoane…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, din totalul celor 549 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 36 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 13 pacienți sunt in zona tampon și 500 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 36…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 64 de persoane diagnosticate cu COVID și 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 12 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 32 de ventilatoare libere, din care 14 pentru persoane…

- In cursul zilei de astazi, in spitalele din judetul Suceava sunt 75 de pacienți internați și diagnosticați cu noul coronavirus, iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 14. Prefectura Suceava a transmis ca la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 9 persoane diagnosticate…