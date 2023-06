Stiri pe aceeasi tema

- Piscinele din zona Turzii incep sa se deschida una dupa alta, mai ales ca, din punct de vedere calendaristic, vara a venit deja. Citește și: Prima piscina din zona Turzii care iși anunța deschiderea Astfel, piscina Select de la Moldovenești și-a deschis porțile in noul sezon, din data de 1 iunie. ”Din…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunța lista unitaților de invațamant care primesc finanțare prin PNRR in cadrul apelului „Dotarea cu laboratoare inteligente a unitaților de invațamant secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, ca urmare a incheierii etapei de evaluare a eligibilitații…

- Trendul descrescator al prețului la carburanți, care a debutat chiar in ajun de Paște, continua! Daca in cazul benzinei scaderea este de cațiva bani/litru, in cazul motorinei prețul a scazut semnificativ, cu minim 16 bani/litru, comparativ cu acum 9 zile. Astfel, cel mai mic la benzina, in zona Turzii,…

- Astazi, in ședința Consiliului Local Turda, pe ordinea de zi, chiar printre primele proiecte suspuse aprobarii a fost contul anual de execuție al bugetului local și a situațiilor financiare ale Municipiului Turda. Bugetul Municipiului Turda cuprinde bugetul ordonatorului principal de credite și a ordonatorilor…

- O familie care locuiește pe strada Barițiu din Turda a ajuns la capatul rabdarilor, din cauza unei cladiri insalubre, lasata in paragina, care aparține de administrația locala. De ani de zile tot fac demersuri pentru rezolvarea problemei, dar de fiecare data se lovesc de nepasarea celor din administrația…

- Trei persoane acuzate de distribuirea de droguri in județul Cluj, inclusiv in zona Turzii, au fost arestate preventiv in urma unei acțiuni a celor de la DIICOT, care l-au prins in flagrant pe unul dintre cei trei banuiți, iar ulterior au efectuat 8 percheziții domiciliare, in urma carora au ridicat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarile de vant puternic, pana miercuri, in mai multe zone din țara. De asemenea, va fi frig pana joi. O informare meteorologica este in vigoare in perioada 28 martie, ora 10 – 30 martie, ora 09, valabila la nivelul intregii țari. In intervalul…

- PMP Turda il acuza pe primarul Cristian Matei ca a transformat Poliția Locala in Poliție Personala, dupa aplicarea unui Regulament care prevede reguli stricte in ceea ce privește relația cu cetațenii Turzii, care ar fi primit diverse interdicții la intrarea in sediul instituției. ”Un tanar olimpic turdean…