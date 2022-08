Stiri pe aceeasi tema

- O a treia aeronava va decola, vineri, din Romania catre Franta, intr-o misiune de transport a restului de personal format din pompieri salvatori care vor interveni in sprijinul autoritatilor franceze in lupta cu incendiile de vegetatie, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Fii…

- Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, intervenții in sprijinul comunitații,...

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta au desfasurat, in decursul weekend ului care tocmai s a incheiat, 325 misiuni. Acordarea primului ajutor: Echipajele SMURD au intervenit in 263 situatii pentru acordarea primului ajutor si…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru localizarea si stingerea a 174 de incendii de vegetatie, care au afectat o suprafata totala de 756 de hectare, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. In contextul valului persistent de caldura, in cele 1.421 de puncte…

- Marti, 5 iulie, in jurul pranzului, la solicitarea autoritatilor elene, pompierii romani au intervenit in zona Porto Germeno, la un incendiu care afecteaza vegetatia uscata, lastarisul si padurea din zona respectiva, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .In actiunile derulate…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafata…

- Modulul national specializat de stins incendii de padure actioneaza luni, 4 iunie, pentru lichidarea unui incendiu, in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .Astfel, 28 de pompieri romani, 3 masini de stingere incendii de…

- In perioada 01 iulie 01 august 2022, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, participa cu un modul national specializat de stins incendii de padure la un program pilot de pre pozitionare, organizat de…