19 persoane au rămas pe drumuri după incendiul care a mistuit un bloc, în Capitală – VIDEO Locatarii unui bloc din Capitala au trait, miercuri, 11 august, clipe de groaza. Blocul, in curs de reabilitare termica, a luat foc. 38 de oameni, printre care si copii, au fost evacuati si mai multe persoane au ajuns la spital intoxicate cu fum sau cu rani usoare. 19 persoane, intre care 14 adulți și 5 […] The post 19 persoane au ramas pe drumuri dupa incendiul care a mistuit un bloc, in Capitala - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

