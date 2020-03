Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident cutremurator. O persoana a murit in urma impactului. Alte patru persoane au fost transportate la spital.foto Accident rutier grav cu doua victime incarcerate in localitatea Sanmihaiu Almașului . In accident au fost implicate 2 autoturisme. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Puternica furtuna Gloria a facut ravagii in nord-estul Spaniei. La Barcelona si in statiunile de pe litoralul Cataloniei, vantul si valurile uriase au devastat plajele si chiar constructiile de pe malul marii. Strazile unui orasel au fost acoperite de spuma venita din mare.

- Unsprezece oameni si-au pierdut viata marti, in Rusia, dupa ce o constructie de lemn unde erau cazati muncitori migranti a fost cuprinsa de flacari, in regiunea Tomsk din Siberia de Vest, au anuntat autoritatile, informeaza AFP potrivit Agerpres. Incendiul s-a declansat in jurul orei locale 04:00…

- Comandantul forței aerospațiale a Iranului, Amir Ali Hajizadeh, a declarat ca el este principalul vinovat pentru catastrofa aviatica din țara, la cateva ore dupa ce Iranul a recunoscut ca avionul ucrainean a fost doborat de rachetele sale, crezand ca se afla sub atacul SUA. Armata iraniana a crezut…

- "Traficul este ingreunat pe DJ 107F, pe raza localitatii Lunca Muresului, unde un microbuz de transport persoane s-a rasturnat pe carosabil. In autovehicul se aflau opt persoane, din care cinci au suferit leziuni corporale", a informat Inspectoratul de Politie Judetean Alba. Potrivit sursei citate,…

- O tragedie aviatica de proporții produsa in Statele Unite, langa un aeroport din Louisiana a dus la moartea a 5 persoane, printre aceste numarandu-se și o cunoscuta prezentatoare de televiziune. Potrivit presei internaționale, Carley Ann McCord, o cunoscuta moderatoare de televiziune, precum și alte…

- In prima zi de Craciun, trei persoane au murit in incendii, arata un bilanț dat publicitații de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Pompierii au intervenit in peste 2.700 de situații de urgența, dintre care 130 de incendii, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IGSU, in…

- Insula filipineza Mindanao a fost lovita, duminica, de un cutremur puternic, cu magnitudinea 6.8, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS). Un copil a murit si zeci de persoane au fost ranite, relateaza AFP.