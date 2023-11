19 noiembrie| Ziua Internațională a bărbatului, sărbătorită în toată lumea 19 noiembrie| Ziua Internaționala a barbatului, sarbatorita in toata lumea 19 noiembrie| Ziua Internaționala a barbatului, sarbatorita in toata lumea Ziua Internaționala a Barbatului, sarbatorita pe 19 noiembrie, marcheaza recunoașterea contribuției pozitive a barbaților in lume, in familii și in comunitațile lor. Tema din acest an, „Sa ajutam barbații și baieții”, evidențiaza importanța sprijinului reciproc. Deși mulți romani nu sunt conștienți de aceasta sarbatoare, ziua […] 19 noiembrie| Ziua Internaționala a barbatului, sarbatorita in toata lumea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul de Vizitare Sulina si Centrul de Informare si Educatie Ecologica Chilia al ARBDD au avut loc activitati de celebrare a Zilei Internationale a Marii Negre. Astazi, la Centrul de Vizitare Sulina si Centrul de Informare si Educatie Ecologica Chilia al ARBDD au avut loc activitati de celebrare…

- 20 octombrie marcheaza o sarbatoare care celebreaza gusturile, aromele și arta culinara – Ziua Internaționala a Chef-ului. In aceasta zi speciala, profesioniștii din domeniul culinar sunt elogiați pentru abilitațile lor excepționale și pentru felul in care ne incanta papilele gustative. Dar ce-ar fi…

- Ziua Mondiala a Profesorului este marcata pe calendarele naționale din peste 100 de țari. Oficial, ONU a stabilit o sarbatoare pentru persoanele cu aceasta profesie in 1994. Alegerea a cazut pe 5 octombrie nu intamplator. In 1965, in aceasta zi, la Paris a avut loc o conferința comuna a UNESCO și a…

- Ziua Internaționala a Educației, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie The post Ziua Internaționala a Educației, sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie first appeared on Partener TV .

- 1 Octombrie, Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice. Cum va fi sarbatorita la Timișoara. Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice este sarbatorita in fiecare an in data de 1 octombrie și este o zi speciala, in care marcam importanța persoanelor varstnice pentru...

- 21 septembrie 2023: Ziua Internaționala a Pacii, sarbatorita in contextul a zeci de conflicte deschise la nivel mondial Ziua Internaționala a Pacii este sarbatorita in fiecare an pe 21 septembrie pentru a promova pacea și a pune accentul pe eforturile de prevenire a conflictelor și de rezolvare pașnica…

- Pentru ca in fiecare an, pe data de 19 noiembrie, sarbatorim Ziua Internaționala a Barbatului, Zile și Nopți și NIVEA MEN lanseaza campania BARBAȚI DE SUCCES, ediția 2023. Intra pe www.barbatidesucces.ro și voteaza modelele masculine care te inspira și poți caștiga o excursie exotica pentru 2 persoane…