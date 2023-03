19 morți și 25 de răniți după ce un autobuz a căzut de pe un pod Soferul unui autobuz incarcat cu calatori a pierdut controlul volanului si a cazut de pe un pod, in apropierea orasului Shibchar, din Bangladesh, accident in care si-au pierdut viata 19 persoane, transmite duminica Reuters, citata de Agerpres. Numarul mortilor ar putea creste pentru ca unii dintre pasagerii raniti sunt in stare critica, a precizat un […] The post 19 morți și 25 de raniți dupa ce un autobuz a cazut de pe un pod appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

