Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a treia editie a programului Start Up Nation va fi lansata astazi, 19 iulie, pe platforma informatica granturi.imm.gov.ro Incepand de la ora 10:00, aplicantii, cu profilul, userul si parola generate, vor completa, semna electronic, incarca si transmite formularul de inscriere."De maine, cea de…

- Firmele care doresc sa imbunatateasca performanta economica a noilor afaceri pe care le administreaza vor putea obtine fonduri nerambursabile in valoare maxima de 200.000 lei in cadrul celei de-a treia editii a programului Start-Up Nation, care va fi lansata marti. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- 19 iulie: Se lanseaza a treia ediție a programului Start-Up Nation. 200.000 de lei pentru cei care vor sa inceapa o afacere Cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation va fi lansata marți pe platforma informatica granturi.imm.gov.ro. De la ora 10:00, aplicanții, cu profilul, userul și parola…

- Cea de-a treia ediție a programului Start-Up Nation va fi lansata marți pe platforma informatica granturi.imm.gov.ro. De la ora 10:00, aplicanții, cu profilul, userul și parola generate, vor completa, semna electronic, incarca și transmite formularul de i

- Cea de-a treia editie a programului Start-Up Nation, care urmareste dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare, va fi lansat saptamana viitoare, pe 19 iulie. Perioada de inscriere va fi pana la 1 septembrie, iar bugetul necesar este de…

- Cea de-a treia editie a concursului de muzica de camera dedicat cvintetelor de suflatori si alama, "Bucharest International Music Competition", organizat de Asociatia Ars Ventus, debuteaza vineri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august 2022, in orașul Recaș, locație Doua Dealuri și va aduce in fața publicului peste 50 de artiști din Romania, Serbia, Bulgaria și Ungaria. Embargo Fest este singurul festival de amploare care promoveaza minoritațile și multiculturalitatea…